Как пишут российские СМИ, в Нижнем Новгороде родители первоклассников пожаловались, что детям выдали военную форму для торжеств 1 сентября. Это связано с введением специальной программы. 24 Канал.

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Форма "на сто размеров больше"

Согласно информации враждебных СМИ, военную форму выдали первоклассникам школы №172. Родители не оценили такой жест и начали жаловаться.

Выдали военную форму всем, даже девочкам, которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября,

– сетуют родители.

Очевидно, России скоро придется шить военную форму детских размеров, ведь родителей почему-то возмутил не сам факт выдачи камуфляжа, а его размер и то, что детей якобы заставляют так идти на торжественную линейку 1 сентября.

После огласки ситуации дирекция школы пыталась оправдаться и объяснить, что военную форму детям выдали прямо на примерку, а День Знаний в этом году состоится как всегда, а не в милитарном стиле.

По словам директора учебного заведения, военная форма, которую раздали детям, связана с тем, что в этом учебном году в школе будет внедряться программа "Орлята России”. Мол, форма нужна именно для этой программы. К слову, программа рассчитана именно на первоклассников.

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