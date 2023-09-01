Как пишут российские СМИ, в Нижнем Новгороде родители первоклассников пожаловались, что детям выдали военную форму для торжеств 1 сентября. Это связано с введением специальной программы. 24 Канал.
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Форма "на сто размеров больше"
Согласно информации враждебных СМИ, военную форму выдали первоклассникам школы №172. Родители не оценили такой жест и начали жаловаться.
Выдали военную форму всем, даже девочкам, которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября,
– сетуют родители.
Очевидно, России скоро придется шить военную форму детских размеров, ведь родителей почему-то возмутил не сам факт выдачи камуфляжа, а его размер и то, что детей якобы заставляют так идти на торжественную линейку 1 сентября.
После огласки ситуации дирекция школы пыталась оправдаться и объяснить, что военную форму детям выдали прямо на примерку, а День Знаний в этом году состоится как всегда, а не в милитарном стиле.
По словам директора учебного заведения, военная форма, которую раздали детям, связана с тем, что в этом учебном году в школе будет внедряться программа "Орлята России”. Мол, форма нужна именно для этой программы. К слову, программа рассчитана именно на первоклассников.
Россия готовит детей к участию в войне с детства
- Российские пропагандисты в эфире своего зомбоящика размышляли о том, стоит ли готовить русских детей к войне еще с пеленок. Мол, всюду враги и надо быть готовыми. Так, один из российских "экспертов" заявил, что имеют дело с "возвращением в СССР". Мол, теперь россияне намерены подготовить страну к "неизбежной войне" против "неправильной внешней политики".
- Как сообщало минобороны Британии в январе, в последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении военной подготовки в русскую программу средней школы. Модуль курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в России будет включать обучение работе с автоматами и ручными гранатами серии АК, боевое упражнение и салютование, использование средств индивидуальной защиты.
- В России вербовщики ППК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников. Наемники не скрывают своего прошлого, заявляя, что они зеки. Наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.