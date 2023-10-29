У Росії посилили воєнну цензуру в університетах. У британській розвідці пояснили, з чим це пов'язано.

Дивіться також Особиста вказівка Путіна: екскерівник розвідки пояснив тактику ворога біля Авдіївки

Путін готується до виборів

У російських закладах вищої освіти заборонили відкрито обговорювати зі студентами "негативні політичні, економічні та соціальні тенденції" у країні. У жовтні 2023 року міносвіти видало відповідний наказ.

У розвідці зазначають, що у такий спосіб влада продовжує обмежувати інформаційну свободу, намагаючись зміцнити тенденцію формування російської політики у межах політично прийнятних прокремлівських наративів.

Крім того, посилення цензури в університетах пов'язане із майбутніми президентськими виборами у 2024 році, на, яких, планує переобиратися Путін. Для Кремля вкрай важливо до того часу придушити негативні погляди на війну в Україні.

У Росії триває мілітаризація освіти: що відомо