Пока кремль ищет добровольцев, в армии нарастают конфликты спецподразделений и боевиков, – ISW

Среди российских военных нарастают конфликты, иногда даже перерастающие в драку. кремль в это время не мешает, а дальше ищет добровольцев.

Такие внутренние перестрелки между этими военными могут подорвать взаимное доверие, необходимое для слаженной работы. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны в отчете за 25 августа.

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Конфликты между оккупантами нарастают

Внутреннее трение между элементами различных российских обычных сил, сил специального назначения, работников частных военных компаний (ЧИК) и подразделениями национальной гвардии могут усиливаться,

– говорится в сообщении.

Недавно в сети появилось сообщение со ссылкой на источники в 22-й бригаде спецназа. Там говорилось о том, что отношения между подразделениями российского спецназа рушатся. То же происходит в подразделениях спецназа и ПИК.

Из сообщения становится известно, что конфликт между группами двух бригад спецназа и подразделением ПИК перерос в вооруженную драку.

кремль ищет добровольческие батальоны

В России продолжается донабор добровольческих батальонов. По данным росСМИ, военный комиссар Приморского края сообщил, что 140 человек записались в добровольческий ремонтный батальон Приморского края "Арсеньевский". А это половина из необходимого количества.

Челябинский военный комиссар тоже проводит дополнительный набор в добровольческие батальоны "Южноуралец" и "Южный Урал". Один из них уже отправлен на полигон, а другой еще формируется.

Еще один добровольческий батальон "Орловский" дислоцировался на базу в России перед отправкой в Украину 25 августа. Башкортостанские добровольческие батальоны "Шаймуратов" и "Доставалов" завершают подготовку и в ближайшее время тоже отправятся в Украину.

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