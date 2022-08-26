Такі внутрішні перестрілки між цими військовими можуть підірвати взаємну довіру, що необхідна для злагодженої роботи. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 25 серпня.

Зверніть увагу Відключення Запорізької АЕС та відбиті наступи ворога на Донбасі: основне за 183 день війни

Конфлікти між окупантами наростають

Внутрішнє тертя між елементами різних російських звичайних сил, сил спеціального призначення, працівників приватних військових компаній (ЧВК) і підрозділами національної гвардії можуть посилюватися,

– мовиться в повідомленні.

Нещодавно в мережі з'явився допис з посиланням на джерела в 22-й бригади спецназу. Там мовилося про те, що взаємини між підрозділами російського спецназу руйнуються. Те ж саме відбувається у підрозділах спецназу та ПВК.

З допису стає відомо, що конфлікт між групами двох бригад спецназу та підрозділом ПВК переріс у збройну бійку.

кремль далі шукає добровольчі батальйони

У росії триває донабір добровольчих батальйонів. За даними росЗМІ, військовий комісар Приморського краю повідомив, що 140 осіб записалися в добровольчий ремонтний батальйон Приморського краю "Арсеньєвський". А це є половина з необхідної кількості.

Челябінський військовий комісар теж проводить додатковий набір у добровольчі батальйони "Южноуралець" і "Южний Урал". Один з них уже відправлений на полігон, а інший ще формується.

Ще один добровольчий батальйон "Орловський" дислокувався на базу в росії перед відправкою в Україну 25 серпня. Башкортостанські добровольчі батальйони "Шаймуратов" і "Доставалов" завершують підготовку і найближчим часом теж відправляться в Україну.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 25 серпня: відео