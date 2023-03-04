Всегда найдется щель для БПЛА: в Думе посоветовали "уважающим себя" бизнесам покупать ПВО

В российской Думе предложили компаниям самостоятельно покупать системы ПВО и разместить их на своих объектах. Бизнесмены должны делать это на свои деньги.

Российские СМИ пишут, что такое предложение выдвинул глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов. 24 Канал.

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Просят "взноса бизнеса"

Картаполов рассказывает, что Россия – большая страна, поэтому "всегда найдется щель", через которую может пролететь беспилотник. В бюджете же денег нет. Чиновник открещивается, будто бюджет Минобороны направлен на "защиту важных государственных и военных объектов".

Поэтому просят "вклад бизнеса в безопасность". Говорят, это позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы. Картапалов сказал, что есть "достаточно недорогие средства борьбы с беспилотниками"

Каждая уважающая себя корпорация может закупить и установить на свои объекты,

– заявил чиновник.

Более того, он считает, бизнесмены должны покупать системы ПВО на постоянной основе. Реакции российского бизнеса на подобные предложения еще не последовало.

В Москве устанавливают ПВО

В России ежедневно раздаются взрывы. Поэтому в Кремле решили перестраховаться – 2 марта установили еще одну систему ПВО. Очевидцы рассказали, что РЛС П-18-2 "Прима" обнаружили на окраине Москвы. Если быть точнее, то вблизи станции метро "Саларьево".

Напомним, в январе "Панцирь-С1" был поставлен вблизи российского минобороны.