Російські ЗМІ пишуть, що таку пропозицію висунув голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє 24 Канал.

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Просять "внеску бізнесу"

Картаполов розповідає, що Росія – велика країна, тому "завжди знайдеться щілина", крізь яку може пролетіти безпілотник. Натомість у бюджеті грошей немає. Чиновник відхрещується, нібито бюджет Міноборони спрямований на "захист важливих державних та військових об’єктів".

Тому просять "внеску бізнесу в безпеку". Кажуть, що це дозволить захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи. Картапалов сказав, що є "досить недорогі засоби боротьби з безпілотниками"

Кожна поважаюча себе корпорація може закупити та встановити на свої об'єкти,

– заявив чиновник.

Ба більше, він вважає, бізнесмени мають купувати системи ППО на постійній основі. Реакції російського бізнесу на такі пропозиції ще не було.

У Москві встановлюють ППО

У Росії ледь не щодня лунають вибухи. Тож у Кремлі вирішили перестрахуватися – 2 березня встановили ще одну систему ППО. Очевидці розповіли, що РЛС П-18-2 "Прима" виявили на околиці Москви. Якщо бути точнішими, то поблизу станції метро "Салар'єво".

Нагадаємо, у січні "Панцир-С1" поставили поблизу російського міноборони.