Утром 23 ноября в российской Перми разразился масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Всего этим утром под огнем оказались сразу три нефтяных объекта страны-агрессора.

В сети появляются кадры последствий ударов. Мониторы пишут о поражении важного предприятия в Перми.

Что известно об атаке?

Предварительно, украинские ударные БПЛА FP-1 провели атаку на нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае России. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Пожар в Перми: смотрите фото

Кстати, под удар попала нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане. Пермский НПЗ является одним из крупнейших в России и ежегодно перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти.

Станция "Калейкино" обеспечивает поставки сырья на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтепровод "Дружба".

Последствия удара по Перми: смотрите видео

Как сообщает телеграм-канал Цаплиенко_Ukraine Fights, возгорания произошли одновременно в трех разных российских регионах. Помимо пермского предприятия, огонь охватил объекты на территории Ростовской области и Республики Татарстан.

Над промышленной площадкой в Перми поднялся густой столб черного дыма, заметный из разных районов города. Производственные мощности завода получили существенные повреждения, что напрямую влияет на логистику и поставки топлива.

Серия ударов по энергетической системе России

Одновременная атака на топливные объекты в трех регионах создает серьезный дефицит нефтепродуктов и наносит ощутимый ущерб российской промышленности. Все атакованные предприятия были задействованы в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса агрессора.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 19 ноября беспилотники провели атаку на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в российском Татарстане. Объект расположен на расстоянии 1300 километров от украинской границы.

Также ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому и Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. На предприятиях были повреждены резервуары и технологические установки по переработке нефти.