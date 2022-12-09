Эту информацию сообщили российские телеграм-каналы. Официально власти меняли позицию по поводу причин инцидента дважды.
Заметьте Перепутал с украинцами, – вагнеровец объяснил, почему устроил стрельбу в Ростовской области
В России взорвался самогонный аппарат: сколько раненых
По данным российских телеграм-каналов, в двухэтажном жилом доме в Рязани 28-летний Дмитрий Якушин в квартире варил самогон. Там-то и взорвался самогонный аппарат.
В соседней квартире 29-летний Иван Зозуля играл в компьютерные игры. Два россиянина пострадали. Предварительно известно, что:
- Якушин – доставлен в больницу с термическим ожогом лица, груди, рук и ног 2 – 3 степени. Он находится в тяжелом состоянии;
- Зозуля также в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ожогами лица. Его состояние – средней тяжести. Ведь Зозулю выбросило из квартиры на улицу взрывной волной.
Пропагандисты показали последствия взрыва / Фото росСМИ
Сначала глава региона Павел Малков сказал, что в доме взорвался газ. Инцидент произошел на улице Пушкина.
По данным местных телеграм-каналов:
- в доме частично обрушились перегородки и перекрытия между этажами;
- под завалами могут быть люди.
Российские спасатели заявили, что якобы в результате взрыва газа 2-й этаж здания частично обрушился.
Однако впоследствии в экстренных службах решили не врать и сказали, что причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат.
Вечером 9 декабря пропагандисты уточнили, что в доме разрушены две квартиры, а спасатели продолжали работать на месте.
День пожаров в России: коротко
- 9 декабря для России – неудачный день. Ведь сначала в Москве вспыхнул торговый центр. Речь идет о ТЦ "Мега Химки". Известно, что в результате пожара погиб охранник.
- Впоследствии в Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Возгорание масштабное – к тушению привлекли более 100 человек и пожарный поезд. Площадь пожара составила ориентировочно 1000 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.
- Также возле Москвы загорелось помещение на станции метро "Владыкино". Предварительно причина также неизвестна. Пожарные заявили, что ликвидировали огонь.