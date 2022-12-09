Цю інформацію повідомили російські телеграм-канали. Офіційно влада міняла позицію щодо причин інциденту двічі.

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У Росії вибухнув самогонний апарат: скільки поранених

За даними російських телеграм-каналів, у двоповерховому житловому будинку в Рязані 28-річний Дмітрій Якушин у квартирі варив самогон. Саме там і вибухнув самогонний апарат.

У сусідній квартирі 29-річний Іван Зозуля грав у комп'ютерні ігри. Два росіяни постраждали. Попередньо відомо, що:

Якушин – доправлений в лікарню з термічним опіком обличчя, грудей, рук та ніг 2 – 3 ступеню. Він у тяжкому стані;

Зозуля також в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями та опіками обличчя. Його стан – середньої тяжкості. Адже Зозулю викинуло з квартири на вулицю вибуховою хвилею.



Пропагандисти показали наслідки вибуху / Фото росЗМІ

Спочатку їхній глава регіону Павло Малков сказав, що у будинку вибухнув газ. Інцидент трапився на вулиці Пушкіна.

За даним місцевих телеграм-каналів:

в будинку частково завалились перегородки та перекриття між поверхами;

під завалами можуть бути люди.

Російські рятувальники заявили, що нібито внаслідок вибуху газу 2-й поверх будівлі частково обвалився.

Проте згодом в екстрених службах вирішили не брехати та сказали, що причиною вибуху в житловому будинку в Рязані став самогонний апарат.

Ввечері 9 грудня пропагандисти уточнили, що в будинку зруйновані дві квартири, а рятувальники продовжували працювати на місці.

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