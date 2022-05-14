В российском Белгороде снова горит: на этот раз загорелось помещение возле железной дороги
Источник:телеграм-канал NEXTA
В России в последнее время одни проблемы. Там постоянно что-нибудь горит или взрывается.
На этот раз снова проблемы в городе Белгород, расположенном вблизи границы с Украиной. Там в очередной раз возник пожар.
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Что снова горит в Белгороде
В российском городе столб серого дыма видно возле железной дороги. Очевидцы говорят, что горит пустое здание возле вокзала. При этом на кадрах не видно, чтобы спасатели спешили тушить пожар.
Для России в последнее время характерна проблема того, что все горит, а тушить некому. Ведь все свои службы Путинский режим цинично использует в войне с Украиной. К примеру, там горели нефтебазы, институт Минобороны, лесные пожары. А еще люди постоянно говорят, что слышат "хлопки", но им ничего не объясняют. Хотя возле того же Белгорода так испугались, что даже начали рыть окопы.
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Россия пылает
- Пожары и взрывы неизвестно откуда и почему происходят в России едва ли не каждый день. Из-за этого у них там просто массовая истерия. В городе Каменск-Уральский Свердловской области 13 мая загорелся один из цехов городского трубного завода. Известно, что владельцем предприятия является российский подсанкционный бизнесмен Дмитрий Пумпянский. По последним данным, огонь смогли только локализовать.
- Также в России масштабные лесные пожары, которые тушить некому. Но чаще всего "беда" происходит именно с Белгородом и областью. Вот и вечером 13 мая люди жаловались, что снова слышались громкие звуки, которые им напомнили взрывы. Но российские власти не считают нужным объяснять населению причины происходящего. Россиянам страшно.
- Жители Белгородской области наблюдали за большим пожаром и были в шоке от взрывов и 11 мая. Как сообщали они, в результате так называемых взрывов и "обстрела" погибли два человека. Россияне жалуются на "самую тяжелую" ситуацию за время войны против Украины. Более того, они почему-то обвиняют в атаке именно наше государство.
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