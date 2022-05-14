В российском Белгороде снова горит: на этот раз загорелось помещение возле железной дороги

В России в последнее время одни проблемы. Там постоянно что-нибудь горит или взрывается.

На этот раз снова проблемы в городе Белгород, расположенном вблизи границы с Украиной. Там в очередной раз возник пожар.

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Что снова горит в Белгороде

В российском городе столб серого дыма видно возле железной дороги. Очевидцы говорят, что горит пустое здание возле вокзала. При этом на кадрах не видно, чтобы спасатели спешили тушить пожар.

Для России в последнее время характерна проблема того, что все горит, а тушить некому. Ведь все свои службы Путинский режим цинично использует в войне с Украиной. К примеру, там горели нефтебазы, институт Минобороны, лесные пожары. А еще люди постоянно говорят, что слышат "хлопки", но им ничего не объясняют. Хотя возле того же Белгорода так испугались, что даже начали рыть окопы.

Новый пожар в Белгороде: смотрите видео

Россия пылает

Пожары и взрывы неизвестно откуда и почему происходят в России едва ли не каждый день. Из-за этого у них там просто массовая истерия. В городе Каменск-Уральский Свердловской области 13 мая загорелся один из цехов городского трубного завода. Известно, что владельцем предприятия является российский подсанкционный бизнесмен Дмитрий Пумпянский. По последним данным, огонь смогли только локализовать.

Также в России масштабные лесные пожары, которые тушить некому. Но чаще всего "беда" происходит именно с Белгородом и областью. Вот и вечером 13 мая люди жаловались, что снова слышались громкие звуки, которые им напомнили взрывы. Но российские власти не считают нужным объяснять населению причины происходящего. Россиянам страшно.

Жители Белгородской области наблюдали за большим пожаром и были в шоке от взрывов и 11 мая. Как сообщали они, в результате так называемых взрывов и "обстрела" погибли два человека. Россияне жалуются на "самую тяжелую" ситуацию за время войны против Украины. Более того, они почему-то обвиняют в атаке именно наше государство.

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