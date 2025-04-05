В российском Чапаевске дроны атаковали завод по производству взрывчатки "Промсинтез"

Ночь на 5 апреля для Самарской области прошла не спокойно. Так, промышленное предприятие в Чапаевске атаковали беспилотники.

Там возник пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Под атакой дронов находился завод "Промсинтез"

В российских пибликах указывается, что губернатор области Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске.

"Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в частности специалисты МЧС занимаются тушением возгорания", – написал Федорищев в своем телеграмме.

По данным местных пабликов, атакован завод "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ.

Его уже атаковали в конце марта, тогда произошло возгорание кровли завода.