В российском Геленджике огнетушитель "устроил танцы" и улетел в небо: забавное видео

В российском Геленджике у мужчины загорелся автомобиль. Он попытался погасить пламя, но уже через секунду огнетушитель внезапно улетел в небо.

Люди шутят, что даже огнетушители не хотят тушить российскую технику. Потому что у нее есть палаты!

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Секунда – и огнетушитель улетел

Мужчина не смог удержать в руках огнетушитель. Тот резко завертелся и взлетел на несколько десятков метров. А автомобиль так и остался гореть.

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Какая ситуация на фронте: главные новости

Российские захватчики все еще пытаются полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Соответственно, именно там сейчас продолжаются самые активные боевые действия. Кафиры бросили туда много живой силы и техники.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, на Славянском направлении противник пытается продолжить наступать в сторону Славянска. Атака происходит со стороны временно оккупированного Изюма.

Параллельно захватчики обстреливают населенные пункты по пути в город: Большую Камышеваху, Вернополье, Дибровно, Новую Дмитровку и Курульку. Там они били из артиллерии по гражданской инфраструктуре. Также россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении русские захватчики пытаются наступать в районе Святогорска. Также известно о штурмовых действиях вблизи Щурового и Старого Каравана. Там продолжаются боевые действия. Все эти населенные пункты находятся у реки Северский Донец.

Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. А соседние населенные пункты кафиры обстреливают из минометов и артиллерии разных типов. Известно такие удары вблизи Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошкивки и других.

На Бахмутском направлении россияне также обстреливали позиции украинских военных. Были удары из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

Были авиационные удары вблизи Бахмута и Берестова. Также захватчики вели штурмовые действия возле Камышевахи, Берестового и Николаевки. Все попытки атаки потерпели неудачу.

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