Люди жартують, що навіть вогнегасники не хочуть гасити російську техніку. Бо вона має палати!

Важливо Обстріл позицій ЗСУ біля Бахмута й наступ у Святогірськ: карта бойових дій станом на 6 червня

Секунда – і вогнегасник полетів

Чоловік не зміг втримати в руках вогнегасник. Той різко закрутився і злетів у небо на кілька десятків метрів. А автомобіль так і залишився горіти.

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Яка ситуація на фронті: головні новини

Російські загарбники досі намагаються повністю захопити територію Донецької та Луганської областей. Відповідно саме там зараз тривають найактивніші бойові дії. Окупанти кинули туди багато живої сили та техніки.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України, на Слов’янському напрямку противник намагається продовжити наступати в бік Слов’янська. Атака відбувається з боку тимчасово окупованого Ізюма.

Паралельно загарбники обстрілюють населені пункти на шляху до міста: Велику Комишуваху, Вірнопілля, Дібрівне, Нову Дмитрівку та Курульку. Там вони гатили з артилерії по цивільній інфраструктурі. Також росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наступати в районі Святогірська. Також відомо про штурмові дії поблизу Щурового та Старого Каравану. Там тривають бойові дії. Усі ці населені пункти перебувають біля річки Сіверський Донець.

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. А сусідні населені пункти окупанти обстрілюють з мінометів та артилерії різних типів. Відомо про такі удари поблизу Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших.

На Бахмутському напрямку росіяни також обстрілювали позиції українських військових. Були удари з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Були авіаційні удари поблизу Бахмута та Берестового. Також загарбники вели штурмові дії біля Комишувахи, Берестового та Миколаївки. Усі спроби атаки зазнали невдачі.

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