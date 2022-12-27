Не возвращают из-за "особого отношения": сколько бойцов из полка защитников Мариуполя в плену

Россия продолжает удерживать в плену украинских военных, вышедших в мае из "Азовстали". Значительная часть пленных – бойцы из полка защитников Мариуполя.

Наталья Кравцова, мать военнопленного и соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ со СТАЛИ", заявила, что в русском плену более 700 военнослужащих из полка защитников Мариуполя. Соответствующее заявление Кравцова сделала во время брифинга.

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Защитники Мариуполя уже 8 месяцев в плену

Она подчеркнула положительный момент, что защитников "Азовстали" обменивают хотя бы по несколько человек. Но, по ее словам, среди них нет бойцов из полка защитников Мариуполя, "к которому у россиян особое отношение".

Наталья Кравцова заявила, что в обществе сформировалось заблуждение, что история "Азовстали" закончена и всех бойцов из полка защитников Мариуполя вернули или возвращают.

Мать военнопленного подчеркнула, что такое мнение не соответствует действительности. "Сейчас более 700 бойцов из полка защитников Мариуполя 8 месяц находятся в плену России", – рассказала Наталья.

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