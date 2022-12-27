Не возвращают из-за "особого отношения": сколько бойцов из полка защитников Мариуполя в плену
Россия продолжает удерживать в плену украинских военных, вышедших в мае из "Азовстали". Значительная часть пленных – бойцы из полка защитников Мариуполя.
Наталья Кравцова, мать военнопленного и соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ со СТАЛИ", заявила, что в русском плену более 700 военнослужащих из полка защитников Мариуполя. Соответствующее заявление Кравцова сделала во время брифинга.
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Защитники Мариуполя уже 8 месяцев в плену
Она подчеркнула положительный момент, что защитников "Азовстали" обменивают хотя бы по несколько человек. Но, по ее словам, среди них нет бойцов из полка защитников Мариуполя, "к которому у россиян особое отношение".
Наталья Кравцова заявила, что в обществе сформировалось заблуждение, что история "Азовстали" закончена и всех бойцов из полка защитников Мариуполя вернули или возвращают.
Мать военнопленного подчеркнула, что такое мнение не соответствует действительности. "Сейчас более 700 бойцов из полка защитников Мариуполя 8 месяц находятся в плену России", – рассказала Наталья.
Что известно об обмене пленными
- В российском плену находится немало украинских военных, сдерживавших оккупантов на разных направлениях. В частности, в середине мая из "Азовстали" вышли более 2 тысяч украинских защитников и защитниц, воевавших в Мариуполе.
- Президент Владимир Зеленский 1 декабря информировал, что с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев. В Минобороны 2 декабря отчитывались, что из плена вернулся 1331 человек.
- Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией прошел 14 декабря. Домой вернулись еще 64 украинских военнослужащих. Бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениях.
- 21 сентября состоялся один из самых больших обменов, когда удалось вернуть 215 защитников и защитниц Украины. Тогда из плена вернули 108 бойцов из полка защитников Мариуполя.
- Также из плена вернули командиров Сергея Волынского, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенко, Олега Хоменко и Дениса Шлега. Команды до окончания войны должны находиться в Турции.