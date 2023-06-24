В Ростове в штабе Южного военного округа прогремел взрыв

ЧВК "Вагнера" вместе с Пригожиным с утра вошли в Ростов и взяли под контроль военные объекты. А уже после обеда стало известно, что в городе прогремел взрыв. Произошло это в штабе Южного военного округа.

Утром было известно, что Пригожин вместе со своими наемниками находится в штабе Южного военного округа. А уже через несколько часов перепуганные люди убегали оттуда, потому что там прогремел взрыв. Также сообщают о стрельбе.

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Что стало причиной взрыва – неизвестно

РосСМИ сообщают лишь о том, что раздался взрыв. Пока неизвестно ни о причинах, ни о пострадавших вследствие этого.

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В то же время есть кадры, которые демонстрируют испуганную толпу людей. Они бегут, очевидно, из района, где расположен этот самый штаб.

Испуганные люди бегут от места взрыва: смотрите видео

Как отмечают в телеграм-каналах, перед взрывом сообщалось о минировании улиц вагнеровцами. Связано ли одно с другим – пока можем только догадываться.

Очевидцы рассказывают, что было сразу два "хлопка". Их также сопровождали выстрелы. Тем временем люди вокруг и суетятся, и продолжают снимать видео, чтобы продемонстрировать, что происходит.

Говорят, что было два "хлопка": смотрите видео

Кстати, вагнеровцы требуют от людей, чтобы они отошли от здания Южного военного округа. Наемники ЧВК "Вагнера" призывают освободить территорию вокруг штаба, по меньшей мере, в радиусе двух километров.

Вагнеровцам не рады

Заметим, что жители Ростова гонят вагнеровцев прочь. Они боятся, что город превратится в руины. Правда, есть и те, кто восхищается бойцами ЧВК "Вагнера".

В общем, ситуация спокойная (была до взрыва – 24 Канал). Ездят машины, гуляют люди. В самом центре закрыты все общепиты. Чуть дальше открыто, сидят люди,

– говорит один человек.

Между тем, один из жителей Ростова призвал вагнеровцев покинуть город. Мол, пока его не "раз***ли, б***ь".