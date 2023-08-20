Об этом сообщают российские СМИ. Пострадавших в результате этой "атаки" якобы нет, передает 24 Канал.
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В Ростовской области якобы упали два беспилотника
Пропагандисты отметили, что два беспилотника якобы упали на территории воинской части в городе Каменске Ростовской области. В то же время еще один БПЛА обнаружили в километре севернее Новошахтинска.
Губернатор области Василий Голубев утверждал, что беспилотные летательные аппараты якобы подавили радиоэлектронную борьбу. Он также заверил, что жертв и разрушений в результате падения дронов вроде бы нет.
Стоит отметить, что граничащие с Украиной регионы России в последнее время часто подвергаются атакам неизвестных беспилотников. А российская власть в Кремле цинично "обвиняет в этих атаках ВСУ".
Недавно неизвестные БпЛА атаковали аэродром Сольцы в России
- Россия 19 августа в очередной раз пережила новую волну атак беспилотниками. Так, удар с неизвестного БПЛА был нанесен по авиабазе, расположенной в городе Сольцы, что в Новгородской области страны-агрессорки.
- Впоследствии стало известно, что этот аэродром служит базой для самолетов Ту-22М3. Эти воздушные суда были привлечены оккупантами для наступательных действий против Украины.
- Также появились сообщения, что аэродром был атакован беспилотным летательным аппаратом разновидности коптера. Это привело к предположениям, что БПЛА мог быть запущен с территории России.
- Следует отметить, что военный объект оккупантов расположен в 650 километрах от украинской границы. Это если выбирать точку на карте в Черниговской области на российско-украинской границе.
- Кроме этого, представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что "хлопок" на территории России, в частности в ее столице Москве, будет продолжаться и дальше. По его словам, все объекты, связанные с российской военной агрессией, являются уязвимыми целями, а сама Москва – незащищенная.