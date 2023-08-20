Про це повідомляють російські ЗМІ. Постраждалих внаслідок цієї "атаки" буцімто немає, передає 24 Канал.

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У Ростовській області нібито впали два безпілотники

Пропагандисти зазначили, що два безпілотники начебто впали на території військової частини в місті Каменську Ростовської області. Водночас ще один БпЛА виявили за кілометр північніше від Новошахтинська.

Губернатор області Василь Голубєв стверджував, що безпілотні літальні апарати буцімто придушили засоби радіоелектронної боротьби. Він також запевнив, що жертв та руйнувань внаслідок падіння дронів нібито немає.

Варто зазначити, що регіони Росії, що межують з Україною, останнім часом часто зазнають атак невідомих безпілотників. А російська влада у Кремлі цинічно "звинувачує у цих атаках ЗСУ".

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