Про це повідомляють російські ЗМІ. Постраждалих внаслідок цієї "атаки" буцімто немає, передає 24 Канал.
До теми Росія під сильним тиском через атаки по її території: хто потрапив під роздачу від Путіна
У Ростовській області нібито впали два безпілотники
Пропагандисти зазначили, що два безпілотники начебто впали на території військової частини в місті Каменську Ростовської області. Водночас ще один БпЛА виявили за кілометр північніше від Новошахтинська.
Губернатор області Василь Голубєв стверджував, що безпілотні літальні апарати буцімто придушили засоби радіоелектронної боротьби. Він також запевнив, що жертв та руйнувань внаслідок падіння дронів нібито немає.
Варто зазначити, що регіони Росії, що межують з Україною, останнім часом часто зазнають атак невідомих безпілотників. А російська влада у Кремлі цинічно "звинувачує у цих атаках ЗСУ".
Нещодавно невідомі БпЛА атакували аеродром Сольці у Росії
- Росія 19 серпня вчергове пережила нову хвилю атак безпілотниками. Так, удар з невідомого БпЛА був нанесений по авіабазі, розташованій у місті Сольці, що в Новгородській області країни-агресорки.
- Згодом стало відомо, що цей аеродром служить базою для літаків Ту-22М3. Ці повітряні судна були залучені окупантами для ведення наступальних дій проти України.
- Також з'явилися повідомлення про те, що аеродром був атакований безпілотним літальним апаратом різновиду коптера. Це призвело до припущень, що БпЛА міг бути запущений з території Росії.
- Варто зазначити, що військовий об'єкт окупантів розташований за 650 кілометрів від українського кордону. Це, якщо обирати точку на мапі в Чернігівській області на російсько-українському кордоні.
- Крім цього, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що "бавовна" на території Росії, зокрема у її столиці Москві, триватиме і надалі. За його словами, наразі всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією, є вразливими цілями, а сама Москва – є незахищеною.