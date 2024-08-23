В Ростовской области России массово распродают нефтебазы в Ростовской области России

В Ростовской области России начали массово распродавать нефтебазы. Это происходит на фоне систематических ударов дронами по ним.

Российские СМИ пишут, что владельцы нефтебаз в Ростовской области на фоне украинских атак хотят избавиться от этих активов. Количество объявлений о продаже нефтебаз увеличилось, когда БпЛА вызвал пожар в Пролетарске, передает 24 Канал.

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Расценки на нефтебазы

Одно из объявлений разместили 20 августа. Владелец предлагает купить объект в Волгодонске за 30 миллионов рублей (327 тысяч долларов). Вторая нефтебаза, выставленная на продажу, расположена в Азове и продается за 60 миллионов рублей.

Кроме этого, продается нефтебаза в Матвеевом Кургане. Владелец решил продать ее, несмотря на то, что год назад провел "капитальный ремонт всего оборудования" и зданий. в частности, среди плюсов он называет то, что объект имеет два пожарных резервуара и пожарный водоем. Стоимость этой нефтебазы – 45 миллионов рублей.

Также в Ростовской области пытаются продать два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает.