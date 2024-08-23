Російські ЗМІ пишуть, що власники нафтобаз у Ростовській області на тлі українських атак хочуть позбавитись цих активів. Кількість оголошень про продаж нафтобаз збільшилась, коли БпЛА спричинив пожежу у Пролетарську, передає 24 Канал.

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Розцінки на нафтобази

Одне з оголошень розмістили 20 серпня. Власник пропонує купити об'єкт у Волгодонську за 30 мільйонів рублів (327 тисяч доларів). Друга нафтобаза, виставлена на продаж, розташована в Азові та продається за 60 мільйонів рублів.

Крім цього, продається нафтобаза в Матвєєвому Кургані. Власник вирішив продати її, попри те, що рік тому провів "капітальний ремонт усього обладнання" та будівель.Зокрема, серед плюсів він називає те, що об'єкт має два пожежні резервуари та пожежну водойму. Вартість цієї нафтобази – 45 мільйонів рублів.

Також в Ростовській області намагаються продати два нафтопереробні заводи та нафтобазу, яка зараз не працює.