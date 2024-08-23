Наразі вимоги ув'язнених незрозумілі. Спершу російські ЗМІ писали, що вони просять вертоліт та гроші, а згодом почали спростовувати ці повідомлення.

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Яка ситуація зараз у колонії

Як повідомлялося, в обід 23 серпня декілька в'язнів захопили виправну колонію 19 у Суровікіно Волгоградської області й взяли в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань Росії.

Довідка. У бунті наразі підозрюють чотирьох осіб, які оголосили себе представниками Ісламської Держави. Вони озброєні ножами, молотком, ножицями та використовують пляшки. Також ув'язнені заявили, що зібрали саморобну вибухівку та погрожують її підірвати.

Російські телеграм-канали пишуть про гибель чотирьох осіб та трьох поранених.

Вимоги радикалів

Спершу російські ЗМІ написали, що ув'язнені нібито вимагають вертоліт з пілотом та двома мільйонами доларами на борту. А ще повітряний коридор на південний схід, щоб залишити країну.

Також джерела російських видань повідомили, що вони надсилають силовикам відео, на якому поранені заручники-співробітники ФСВП просять виконати вимоги про гелікоптер та два мільйони доларів.

Однак згодом телеграм-канали написали, що радикали нібито записали нове відео (щоправда, поки що не показали його). Повідомляється, що у цьому відео радикали кажуть, що не просили 2 мільйони доларів та гелікоптер. Мовляв, їхні вимоги: поміняти пораненого заручника на іншого.

Один із нападників також стверджує, що у них ще багато заручників, однак у кадрі їх не видно.

Раніше ті, хто захопив колонію, також заявили, що вони вбили тих, хто утискав мусульманських ув'язнених.

Вбивали тих, хто утискав, обмежував, замучував мусульман тут. У когось забирають книги, килимки, когось поголили. Забирають те, що наше по праву,

– каже угруповування.

Згодом стало відомо, що на територію таки прибув вертоліт, однак для евакуації пораненого начальника колонії. Ув'язнені били його по голові молотком та пляшкою, однак згодом таки віддали поліції.