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Что известно о взрывах?

Утром, 19 сентября, сразу в двух областях прогремели взрывы. Воздушные Сили сообщали, что в Ровенской и Житомирской фиксируются российские беспилотники.

Реактивный БпЛА из Житомирской области на Ровенскую область в районе Ракитного курс западный,

– говорилось в сообщении защитников неба.

Мониторинговые каналы сообщают об активной и успешной работе сил противовоздушной обороны. По их данным, защитники неба смогли обнаружить и уничтожить вражеские беспилотники, представлявшие угрозу для регионов. Официальной информации о возможных последствиях российского террора нет.

Известно, что в Ровенской области объявили отбой дроновой опасности. В то же время в Житомирской области угроза применения вражеских беспилотников по состоянию на момент публикации еще сохраняется в Коростенском районе. Жители региона призывают оставаться внимательными и следить за дальнейшими сообщениями о воздушной опасности.

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Отметим, местные жители также сообщают, что взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Однако подробной информации об атаке нет.

Напомним, Россия продолжает непрекращающийся террор украинских регионов и гражданских объектов. В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину двумя ракетами "Циркон" и 174 дронами. Значительное количество воздушных средств российская армия направила в Одессу и Киевскую область. Несмотря на успешную работу защитников неба, к сожалению, зафиксировано попадание на 15 локациях и падение обломков еще в девяти местах.

Известно, что в результате обстрела в четырех районах Киевской области повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений, производственные цеха, гаражи, легковые автомобили и многоквартирный дом. Разрушение было зафиксировано в Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.

Из-за длительных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасателям также приходилось периодически отходить на безопасное расстояние.