Активисты рассказали, что из беларуси, где началось военное собрание, вылетали истребители. Детали пока не сообщают.

Обратите внимание В Воздушных силах отреагировали на учения по ПВО в беларуси

Сначала отбой раздался в Ровенской – в 23:33. Через минуту – на Волыни.

Украинцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Когда извещают о тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Там необходимо находиться, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Не стоит пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.