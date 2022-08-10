Активісти розповіли, що з білорусі, де почалися військові збори, вилітали винищувачі. Деталей наразі не повідомляють.

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Спершу відбій пролунав на Рівненщині – о 23:33. Через хвилину – на Волині.

Українцям нагадують про необхідність дотримання правил безпеки. Коли сповіщають про тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Там необхідно перебувати, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не варто нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.