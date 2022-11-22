Однако в Ровно и области сейчас электросеть перегружена. Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Виталий Коваль.
Стоит отметить Массированный ракетный удар: почему на Западе повреждения энергетических объектов ощутимее
Сети уже перегружены
Он отметил, что если потребление не удастся немедленно снизить – свет потребителям будут просто выключать, ведь состоятся экстренные отключения в Ровно и области. Именно поэтому начальник Ровненской ОВА попросил снизить энергопотребление прямо сейчас.
Экономия важна не только в пиковые часы, но и постоянно. Это вклад каждого в победу на "энергетическом фронте". Будьте осмотрительны и мудры,
– написал он.
Также Виталий Коваль призвал включать наиболее энергоемкие приборы после 23 часов и при острой необходимости. Речь, в частности, об:
- утюге,
- духовке,
- стиральной машинке,
- электрочайнике,
- обогревателе.
Когда лучше всего пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала
Отключение света в Украине: последние новости
- Украинцев не на шутку настораживает возможность полного блэкаута в государстве, ведь в случае новых атак его угроза вполне реальна. Однако глава правления Укрэнерго отметил, что такая вероятность зависит от очень многих факторов.
- Также заметим, что критическая инфраструктура уже достаточно повреждена Россией. Так, известно, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
- Поэтому поставщик энергоресурсов YASNO предполагает, что отключения света по Украине будут, вероятно, и до конца марта. Однако есть и другие сценарии.
Интересно – Что не так с графиками отключения света: смотрите видео