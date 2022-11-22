Однак в Рівному та області наразі електромережа перевантажена. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Мережі вже перенавантажені

Він зазначив, що якщо споживання не вдасться негайно знизити – світло споживачам просто вимикатимуть, адже відбудуться екстрені відключення в Рівному та області. Саме тому начальник Рівненської ОВА попросив зменшити енергоспоживання прямо зараз.

Економія важлива не лише у пікові години, а постійно. Це вклад кожного у перемогу на "енергетичному фронті". Будьте обачливими та мудрими,

– написав він.

Також Віталій Коваль закликав вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години і за гострої потреби. Мовиться, зокрема, про:

праску,

духовку,

пральну машинку,

електрочайник,

обігрівач.



Коли найкраще користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Відключення світла в Україні: останні новини

Українців не на жарт насторожує можливість повного блекауту у державі, адже у разі нових атак його загроза вповні реальна. Однак голова правління Укренерго зазначив, що така ймовірність залежить від дуже багатьох факторів.

Також зауважимо, що критична інфраструктура уже доволі пошкоджена Росією. Так, наразі відомо, що майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Через це постачальник енергоресурсів YASNO припускає, що вимкнення світла по Україні відбуватимуться, ймовірно, й до кінця березня. Однак є й інші сценарії.

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