Об этом сообщают Суспильное и ГСЧС Ровненской области.
Что известно о взрывах в Ровненской области?
После 13:00 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Дубне Ровненской области раздался звук, похожий на взрыв. На тот момент в регионе воздушная тревога не объявлялась.
Через 8 минут там услышали повторный взрыв.
Впоследствии стало известно, что в Варковичах горит завод по производству пенопласта, сообщили на странице Варковицкой сельской территориальной общины в фейсбуке.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Жителей общины призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. В частности, закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма и вредных веществ в помещения. Также призвали не оставлять детей без присмотра во время чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении.
В ГСЧС Ровненской области подтвердили, что в Дубенском районе на территории одного из предприятий возник пожар.
В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о причинах возникновения пожара, площади и наличии пострадавших уточняется,
– отметили спасатели.
Позже местные жители сообщили Суспильному, что в селе Варковичи нет света и централизованного водоснабжения. Ветер не несет дым вглубь села, а движется в сторону Ровно.
Напомним, ранее серия взрывов прогремела в Хмельницком на территории полигона одной из воинских частей. Спасатели продолжают поиски пяти военнослужащих, которые не выходят на связь.