Про це пише Суспільне та ДСНС Рівненщини.

Що відомо про вибухи у Рівненській області?

Після 13:00 кореспонденти Суспільного написали, що у Дубні на Рівненщині пролунав звук, схожий на вибух. На цей час в регіоні повітряна тривога оголошена не була.

Через 8 хвилин там почули повторний вибух.

Згодом стало відомо, що у Варковичах горить завод з виготовлення пінопласту, повідомили на фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади.

Жителів громади закликати зберігати спокій та дотримувати правил безпеки. Зокрема, закрити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та шкідливих речовин до приміщення. Також закликали не залишати дітей без нагляду під час надзвичайної ситуації, йдеться в повідомленні.

У ДСНС Рівненської області підтвердили, що в Дубенському районі на території одного з підприємств виникла пожежа.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється,

– зазначили рятувальники.

Які наслідки пожежі на підприємстві у Рівненській області 11 серпня / Фото ДСНС Рівненщини Пізніше місцеві повідомили Суспільному, що у селі Варковичі немає світла та централізованого водопостачання. Вітер не несе дим всередину села, натомість він рухається в бік Рівного.

Нагадаємо, раніше серія вибухів пролунала у Хмельницькому на території полігону однієї з військових частин. Рятувальники продовжують шукати 5 військовослужбовців, які не виходять на зв'язок.