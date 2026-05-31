В Ровенской ОВА раскрыли, что стало целью россиян во время атаки БПЛА на регион
Российская армия утром 31 мая атаковала Ровенскую область своими ударными беспилотниками. Под ударом оказалось неактивное предприятие.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.
Какие последствия вражеской атаки на Ровенскую область?
Очередная воздушная атака на Ровенскую область. Нерабочее предприятие стало целью,
– написал Коваль.
По словам начальника Ровенской областной военной администрации, люди, по предварительной информации, не пострадали. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, утром 31 мая взрывы слышали во всех районах Ровно. Впоследствии в сети также обнародовали кадры, на которых видно дым и пожар, который поднимается после обстрела.
Воздушные силы предупреждали о вражеских ударных беспилотниках в Ровенском районе. Тревогу также объявляли и для Сарненского района.
Также взрыв в Ровно был и утром 30 мая. Тогда, по данным ОВА, оккупанты ударили по одному из частных предприятий, как следствие возникло задымление.