В Ровно и Львове – аварийные отключения света, в Тернополе – тоже перебои

После воздушной тревоги в Киеве и Ровно зафиксировали аварийные отключения света. В то же время в Тернополе сообщают о перебоях в электроснабжении.

Причиной могло стать попадание в энергетический объект. Однако в большинстве своем электроснабжение удалось оперативно восстановить.

Обратите внимание В Тернопольской области сообщают о работе ПВО, в городе – проблемы со светом

В городах пропадал свет

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил об аварийных отключениях в центре города и отметил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Впоследствии мэр сообщил, что электроснабжение возобновили.

Также в СМИ появились сообщения об аварийных отключениях света во Львове и области. Следует отметить, что взрывов на территории области не было – все сообщения, которые распространялись в сети, опроверг глава ОВА Максим Козицкий.

На фоне перебоев со светом и аварийных отключений во Львове и Ровно мэр Тернополя Сергей Надал призвал граждан зарядить телефоны из-за угрозы таких же аварийных отключений в городе.