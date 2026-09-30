Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА. Утром 30 сентября в Ровно прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о взрыве в Ровно

После нескольких ночных тревог утром в области снова объявили воздушную тревогу.

Так, в 6:31 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, следующем курсом на Ровенскую область из Житомирской, а затем – через Ровенскую область на Волынь.

Громкий взрыв в Ровно прогремел около 6:50.

После этого, по данным мониторинговых каналов, новый БПЛА снова направлялся в область.

Обратите внимание! Реактивные дроны не прекращают атаковать Украину. Где сейчас летят БПЛА, следите по ссылке.

Напомним, что накануне, 29 сентября, Ровенская область также подверглась атаке со стороны России.

В результате российского удара была повреждена гражданская спецтехника. Произошло возгорание. Люди, по предварительной информации, не пострадали.