В Ровно прогремел взрыв
Российский террор в городах Украины продолжается. Утром 18 октября под ударом оказалось Ровно.
В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".
Что известно об атаке на Ровно?
Прежде всего, отметим, что воздушную тревогу из-за угрозы дронов в регионе начали объявлять примерно с 6:07.
Так, "желтыми" стали Сарненский, Ровенский, Дубенский районы. Взрыв в самом Ровно был слышен около 6:31.
К слову, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА курсом на Ровно с востока.
При этом по состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях удара нет. Очевидно, власти могут сообщить об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.
Обратите внимание! Угроза атаки российских БПЛА сохраняется почти непрерывно. О том, куда направляются вражеские дроны, читайте в хронологии 24 канала.
Где фиксировались последствия обстрелов?
Россия вечером 17 октября ударила баллистической ракетой по Харькову. Взрывы раздались около 20:53. Попадание зафиксировали на границе Слободского и Основенского районов. Пострадали три человека.
В тот же день русские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Тернопольской, Днепропетровской и Черниговской областях. В Кременецком районе возникли пожары на двух энергообъектах, а в Черниговской области без света остались около 19 тысяч абонентов.
Также российский беспилотник упал в Бродовской общине Львовской области.