В Ровно прогремел взрыв

Российский террор в городах Украины продолжается. Утром 18 октября под ударом оказалось Ровно.

В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Ровно?

Прежде всего, отметим, что воздушную тревогу из-за угрозы дронов в регионе начали объявлять примерно с 6:07.

Так, "желтыми" стали Сарненский, Ровенский, Дубенский районы. Взрыв в самом Ровно был слышен около 6:31.

К слову, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА курсом на Ровно с востока.

При этом по состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях удара нет. Очевидно, власти могут сообщить об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Угроза атаки российских БПЛА сохраняется почти непрерывно. О том, куда направляются вражеские дроны, читайте в хронологии 24 канала.

Где фиксировались последствия обстрелов?

Россия вечером 17 октября ударила баллистической ракетой по Харькову. Взрывы раздались около 20:53. Попадание зафиксировали на границе Слободского и Основенского районов. Пострадали три человека.

В тот же день русские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Тернопольской, Днепропетровской и Черниговской областях. В Кременецком районе возникли пожары на двух энергообъектах, а в Черниговской области без света остались около 19 тысяч абонентов.

Также российский беспилотник упал в Бродовской общине Львовской области.