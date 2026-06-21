Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Ровно?

В Сарненском районе Ровенской области в 10:03 объявили воздушную тревогу. На город летели российские дроны. В 10:34 в Ровенском районе также началась тревога.

В 13:14 в воздушном пространстве области были зафиксированы беспилотники. Впоследствии в регионе прогремели мощные взрывы.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил об успешной работе ПВО. В настоящее время опасность по-прежнему сохраняется, а оккупанты продолжают нападать на Украину.

Каковы последствия вражеской атаки 21 июня?

Оккупанты ночью запустили по Украине две баллистические ракеты — "Искандер-М" и С-400, две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 ударных БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили/подавили 96 вражеских дронов. К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и шести ударных БПЛА.

В результате атаки в Ровенской области начались отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также враг нанёс удар по Сумам. В результате обстрела в Ковпаковском районе зафиксировали шесть попаданий в жилой сектор. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили.