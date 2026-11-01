В Ровно прогремели взрывы

Под вечер в Ровенской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

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Какие последствия атаки на Ровно?

В 16:43 в Ровно прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА на город с севера.

Пока информации о последствиях атаки на Ровно нет.

Заметим, что Ровенская область утром уже находилась под атакой дронов.

В Острожском районе в результате удара возник пожар в жилом доме. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Сообщалось о 4 пострадавших.

Напомним, что с ночи и в течение дня Россия атакует беспилотниками западные регионы. Взрывы раздавались на Волыни, Тернопольщине, Буковине.

Так, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Кременецкой общине на Тернопольщине. Из-за атаки 12 населенных пунктов полностью или частично остались без электроэнергии.