У Рівному прогриміли вибухи

Під вечір на Рівненщині знову оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

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Які наслідки атаки на Рівне?

О 16:43 у Рівному прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на місто з півночі.

Наразі інформації про наслідки атаки на Рівне немає.

Зауважимо, що Рівненська область вранці вже перебувала під атакою дронів.

В Острозькому районі внаслідок удару виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь поширився на площу 100 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Повідомлялося про 4 постраждалих.

Нагадаємо, що з ночі і протягом дня Росія атакує безпілотниками західні регіони. Вибухи лунали на Волині, Тернопільщині, Буковині.

Так, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Кременецькій громаді на Тернопільщині. Через атаку 12 населених пунктів повністю або частково залишилися без електроенергії.