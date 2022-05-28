В Ровно простились с братьями Зиберами, в один день погибшими на Востоке

Дмитрий и Олег Зибери с самого начала войны стали в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских захватчиков. К сожалению, их жизнь оборвалась в бою с врагом на Востоке.

На ровенской площади Независимости провели в последний путь Олега и Дмитрия Зибера. Братья погибли в одном бою - 19 мая возле села Новоселовка Донецкой области.

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Прощание с героями

47-летний Олег и 39-летний Дмитрий на второй день после полномасштабного вторжения российских кафиров пошли в военкомат. Их пытались уговорить изменить решение – у обоих по двое детей, родителям нужен уход.

Но братья настаивали, чтобы их взяли в ВСУ. Они хотели просить, чтобы по возможности их направили в разные взводы, чтобы в случае трагедии один остался жив. К сожалению, произошло хуже всего – они погибли в бою в один день.

Олег работал в ППФ "Эксперт-Ровно", у него остались сын Артем (15 лет) и дочь Марийка (9 лет). Дмитрий был предпринимателем, а в последнее время работал дальнобойщиком. Без отца остались 17-летний Денис и 10-летняя Диана.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры не прекращают обстреливать Николаев. Враг совершил очередную атаку на жилые дома. К сожалению, в результате обстрелов пострадали среди мирных жителей, их точное количество и состояние уточняются.

Некоторые украинцы решают предать свое государство и встать на сторону врага. Стало известно, что в Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции решил перейти к россиянам и стать "народной милицией" . Как сообщили в Запорожской ОВА, решение об измене приняли 35 правоохранителей, среди них начальник отделения, его заместитель, среди личного состава есть участники АТО. Есть вероятность, что враг заставил мужчин это сделать, оказав давление на их семьи.

По мнению советника министра МВД, активная фаза боевых действий будет длиться не дольше месяца . Враг совершает интенсивные атаки, и держать столь высокий темп в течение более продолжительного времени вряд ли сможет.

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