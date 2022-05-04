В Рубежном и Попасной – очень сложная ситуация, туда невозможно доставить гумпомощь, – Гайдай

Оккупанты пытаются прицельно атаковать продуктовые склады, зернохранилища, больницы и штабы гумпомощи в Луганской области.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он сказал, что удары по объектам критической инфраструктуры враг, скорее всего, наносит удары с помощью корректировщиков обстрелов.

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Уже перебиты магистральные газовые трубы, электрические подстанции – уже нельзя качать воду. Но нам до сих пор удается завозить гуманитарную помощь, продуктовые наборы в Лисичанск и Северодонецк. Но с каждым днем ситуация на фронте делает невозможным доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное,

– отметил Гайдай.

Жителям Попасной и Рубежного хватит запаса всего на неделю

По его словам, именно в Попасной и Рубежном сейчас очень сложная ситуация, туда не удается ничего ни завезти, ни эвакуировать людей с этих территорий, потому что враг расстреливает практически всё.

Также Гайдай сказал, что сложно говорить о том, сколько времени люди смогут еще продержаться в заблокированных и тяжелых городах. Запасов хватит примерно в неделю.

Представьте, что люди сидят без воды, пищи и медицинских и гигиенических средств. Мы стараемся хотя бы на окраине городов доставлять гуманитарные грузы, и пытались до того, как бои накрыли эти города, максимально завозить гуманитарные наборы.

– рассказал председатель ОВА.

Ситуация в Северодонецке

Гайдай отметил, что российские оккупанты пытаются заблокировать Северодонецк с двух сторон – с Рубежного и Воеводовки. Он сказал, что украинская сторона понимает, каким образом враг хочет взять в окружение город. Но на практике у оккупантов ничего не выходит уже второй месяц.

Глава ОВА заявлял, что вражеские обстрелы в Луганской области в ближайшее время не прекратятся, а наоборот лишь станут более массовыми, поскольку противник не может прорваться через линию обороны украинских защитников.

Именно из-за отсутствия успехов и боевых потерь россияне хаотически обстреливают города из "Градов" и артиллерии, пытаясь их полностью разрушить.

Потери врага в Донецкой и Луганской области за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 3 мая, на территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные Силы Украины отбили двенадцать атак врага. Также им удалось уничтожить:

5 танков,

6 артиллерийских систем (3 из них – реактивные системы залпового огня);

15 единиц боевой бронированной техники;

9 единиц автомобильной техники противника.

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