В руках Украины есть мощный рычаг влияния на Венгрию – нефтепровод "Дружба", – Зеркаль

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный госпожа Посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Тема В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против России без Венгрии

Венгрия воспользовалась напряженной ситуацией и стала буквально шантажировать Европейский Союз. Жаль, но, по словам Елены Зеркаль, и ЕС, и фактически Украина позволили ей это делать. Западный сосед изрядно погрузился в фонды Европейского Союза.

Их аппетит по фондам Европейского Союза растет каждый день. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство, – отметила Елена Зеркаль.

Дошло до того, что Европейская комиссия была вынуждена изменить свою политику. Там начали осуществлять инвестиции, используя европейские средства на строительство нового нефтепровода, а также на переоборудование нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, Венгрия еще и получает все средства, замороженные в других программах. Учитывая, как это государство блокирует нефтяное эмбарго в отношении России, Украина могла бы использовать свой рычаг – нефтепровод "Дружка". Одна из "нитей" этой "трубы" идет отдельно в Венгрию. С ней, к примеру, могло бы что-нибудь произойти.

Зеркаль считает, что это было бы уместно. Однако такие решения должно приниматься правительством и президентом.

"И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом – 24 канал). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном той языком, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», – отметила Елена Зеркаль.

Венгрия и нефтяное эмбарго: происходящее

В мае Еврокомиссия уже подготовила 6-й пакет санкций против России, где было предусмотрено нефтяное эмбарго. Но Венгрия начала вставлять палки в колеса.

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Впрочем, венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, согласно которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .

Во время Украинского завтрака в Давосе президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 млрд долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .