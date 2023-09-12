В Румынии начали строить укрытия: власти встревожены атаками России на украинские порты

В Румынии приступили к строительству укрытий для жителей села на берегу Дуная, которые потенциально могут пострадать от российских атак БпЛА. Соответствующее решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

В начале сентября несколько российских дронов залетели и сдетонировали на территории Румынии. Сначала власти открещивались от атак, однако впоследствии они все же признали падение летательного аппарата.

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Новые меры противодействия БПЛА

На территорию приграничной общины Чаталкиой в Румынии начали прибывать военные и грузовики со стройматериалами. Причиной такой активности называют создание в населенном пункте Плаура укрытий для местных жителей. Там обнаружили обломки российского дрона в начале сентября. Поселок расположен напротив портов Рени и Измаил.

В Министерстве национальной обороны анонсировали, что в строительстве укрытий примут участие около 50 военных и 20 единиц техники. Стены будут выполнены из бетонных конструкций. Размер укрытий составляет 9,6 на 2 метра, а высотой достигает 1,5 метра. Непосредственно в селе Плауру проживает всего несколько десятков румын.

Село Плауру расположено недалеко от Измаила: смотрите на карте

Воздушная тревога в Румынии

Ранее власти приняли решение относительно еще одной меры безопасности для румын, проживающих на границе с Украиной. Они будут получать уведомления RO-ALERT в случае вероятности российской атаки. Если же в эти моменты будет отсутствовать связь, то будут работать соответствующие бригады по чрезвычайным ситуациям. Они будут информировать население об угрозе.

В общем, систему RO-ALERT используют, когда жизни и здоровью граждан угрожает опасность. К примеру, причиной оповещения может стать экстремальная погода, наводнение, террористические атаки или другие ситуации. Теперь сюда входит и вероятность ударов беспилотников по России.

Сама технология посылает сообщения на все мобильные телефоны в радиусе покрытия опасной зоны. Она соединена с операторами мобильной связи. Для получения не нужно загружать посторонние приложения.