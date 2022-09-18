В Румынии раскритиковали бывшего министра, публично призывавшего поделить Украину

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга публично призвал "разделить Украину на 4 части". В МИДе страны подчеркнули, что такие заявления противоречат официальной позиции.

В Министерстве подчеркнули, что категорически отвергают позицию Марги. Он принимает и поощряет российские нарративы.

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Заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии россии против Украины, а также с основными принципами международного права, которые сегодня регулируют международные отношения,

– отметили в МИД.

Румыния поддерживает Украину

Уверяют, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.

Бывшие главы румынского МИД тоже раскритиковали заявление коллеги, пишет "Европейская правда". Например, экс-министр Теодор Баконски отметил, что высказывания Марги вызывают сожаление и являются скандальными.

Другой дипломат Адриан Чорояну объяснил, что в Румынии тоже есть своя доля нелибералов, созвучных с тем, что говорит премьер Венгрии Виктор Орбан или путин. Он подчеркнул, если пойти на уступки агрессивному государству, оно станет еще более агрессивным.

Что этому предшествовало

Марга дерзко заявил, что хочет, чтобы Украина отдала часть территорий 4 странам. Речь идет о россии, Румынии, Венгрии и Польше. Он назвал украинские области "территориями других стран".

Кроме того, экс-министр добавил, что Румынии "нечего делать" в войне россии с Украиной. Он говорит, что у страны есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса.

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