В Румынии раскритиковали бывшего министра, публично призывавшего поделить Украину
Источник:News.ro
Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга публично призвал "разделить Украину на 4 части". В МИДе страны подчеркнули, что такие заявления противоречат официальной позиции.
В Министерстве подчеркнули, что категорически отвергают позицию Марги. Он принимает и поощряет российские нарративы.
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Заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии россии против Украины, а также с основными принципами международного права, которые сегодня регулируют международные отношения,
– отметили в МИД.
Румыния поддерживает Украину
Уверяют, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.
Бывшие главы румынского МИД тоже раскритиковали заявление коллеги, пишет "Европейская правда". Например, экс-министр Теодор Баконски отметил, что высказывания Марги вызывают сожаление и являются скандальными.
Другой дипломат Адриан Чорояну объяснил, что в Румынии тоже есть своя доля нелибералов, созвучных с тем, что говорит премьер Венгрии Виктор Орбан или путин. Он подчеркнул, если пойти на уступки агрессивному государству, оно станет еще более агрессивным.
Что этому предшествовало
- Марга дерзко заявил, что хочет, чтобы Украина отдала часть территорий 4 странам. Речь идет о россии, Румынии, Венгрии и Польше. Он назвал украинские области "территориями других стран".
- Кроме того, экс-министр добавил, что Румынии "нечего делать" в войне россии с Украиной. Он говорит, что у страны есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса.
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