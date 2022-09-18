В Румынии раскритиковали бывшего министра, публично призывавшего поделить Украину

18 сентября 2022 , 16:03
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Источник:

News.ro

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга публично призвал "разделить Украину на 4 части". В МИДе страны подчеркнули, что такие заявления противоречат официальной позиции.

В Министерстве подчеркнули, что категорически отвергают позицию Марги. Он принимает и поощряет российские нарративы.

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Заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии россии против Украины, а также с основными принципами международного права, которые сегодня регулируют международные отношения,
– отметили в МИД.

Румыния поддерживает Украину

Уверяют, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.

Бывшие главы румынского МИД тоже раскритиковали заявление коллеги, пишет "Европейская правда". Например, экс-министр Теодор Баконски отметил, что высказывания Марги вызывают сожаление и являются скандальными.

Другой дипломат Адриан Чорояну объяснил, что в Румынии тоже есть своя доля нелибералов, созвучных с тем, что говорит премьер Венгрии Виктор Орбан или путин. Он подчеркнул, если пойти на уступки агрессивному государству, оно станет еще более агрессивным.

Что этому предшествовало

  • Марга дерзко заявил, что хочет, чтобы Украина отдала часть территорий 4 странам. Речь идет о россии, Румынии, Венгрии и Польше. Он назвал украинские области "территориями других стран".
  • Кроме того, экс-министр добавил, что Румынии "нечего делать" в войне россии с Украиной. Он говорит, что у страны есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса.

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Автор: Ольга Музика