В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами, среди них были дети
- В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами, среди которых были дети, на трассе DN22 возле села Тариверде.
- Жертв нет, но несколько человек получили легкие травмы и на место происшествия прибыли спасательные бригады и полиция.
- Авария произошла из-за потери управления водителем автобуса, после чего был активирован "Красный план вмешательства".
В среду, 25 июня, произошло ДТП на выезде из населенного пункта Тариверде в направлении Констанцы в Румынии. Перевернулся автобус с 55 украинцами, среди которых были дети.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZIUA de Constanta.
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Что известно об инциденте
По предварительным данным полиции уезда Констанца, водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус перевернулся. Среди пассажиров были 55 украинцев, в том числе дети.
К счастью, жертв нет. На место происшествия прибыло несколько спасательных бригад.
Автобус с украинцами перевернулся в Румынии: смотрите видео с места происшествия
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии сотрудники полиции из отдела дорожной безопасности получили 25 июня около 18:45 по местному времени. Инцидент произошел на трассе DN22, в районе села Тариверде.
Несколько человек получили легкие травмы в результате ДТП. Медики оказывали им помощь на месте.
В результате инцидента был активирован "Красный план вмешательства". На место происшествия отправились несколько полицейских экипажей.