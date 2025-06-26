В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами, среди них были дети

В среду, 25 июня, произошло ДТП на выезде из населенного пункта Тариверде в направлении Констанцы в Румынии. Перевернулся автобус с 55 украинцами, среди которых были дети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZIUA de Constanta.

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Что известно об инциденте

По предварительным данным полиции уезда Констанца, водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус перевернулся. Среди пассажиров были 55 украинцев, в том числе дети.

К счастью, жертв нет. На место происшествия прибыло несколько спасательных бригад.

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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии сотрудники полиции из отдела дорожной безопасности получили 25 июня около 18:45 по местному времени. Инцидент произошел на трассе DN22, в районе села Тариверде.

Несколько человек получили легкие травмы в результате ДТП. Медики оказывали им помощь на месте.

В результате инцидента был активирован "Красный план вмешательства". На место происшествия отправились несколько полицейских экипажей.