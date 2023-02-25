В Румынии политик пришел на рабочую встречу онлайн "прямо из душа": курьезное видео

В пятницу, 24 февраля, с депутатом от Социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосифом Караяном произошла курьезная ситуация. Он явился обнаженным по пояс на онлайн-заседании местного совета в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщают местные СМИ, он вышел в эфир из душа во время оглашения переклички депутатов местного совета. Предполагают, что камеру политик включил по ошибке, чего, по-видимому, совсем не ожидал.

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Депутат местного совета вышел в эфир обнаженным

И секретарь заседания, и несколько депутатов местного совета попросили Караяна отключить видеосвязь. Через несколько секунд депутат скрылся с экранов, однако камера включилась снова. Чтобы полностью выключить видеотрансляцию, ему понадобилось около 40 секунд, во время которых мужчина находился в кадре.

Я не могу закрыть его. Я очень извиняюсь. У меня сильная простуда, но я не знаю, как ее (трансляцию – 24 Канал) остановить,

– сказал Караян.

После этих слов видеотрансляция внезапно прервалась. Как сообщили местные СМИ, после нескольких минут, посвященных реорганизации, работа сессии местного совета возобновилась.

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Депутат подал в отставку

Такой курьезный случай стоил мужчине работы. Уже через два часа после досадного инцидента в пресс-релизе Социал-демократическая партия сообщила, что Альберто-Иосиф Караян подал в отставку.

После досадного инцидента во время сегодняшнего заседания, 24 февраля 2023 года, местного совета района 1, местный советник Альберто-Иосиф Караян подал заявление об отставке,

– сообщили в партии.

Также депутат местного совета от Социал-демократической партии на своей странице в фейсбуке просил прощения за инцидент. "Техника все еще играет трюки. К сожалению, спешка сказала свое! Прошу прощения за досадный случай", – написал он.