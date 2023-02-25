Як повідомляють місцеві ЗМІ, він вийшов у ефір з душу під час оголошення переклички депутатів місцевої ради. Припускають, що камеру політик включив помилково, чого, вочевидь, зовсім не очікував.

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Депутат місцевої ради вийшов в ефір оголеним

І секретар засідання, і кілька депутатів місцевої ради попросили Караяна вимкнути відеозв'язок. Через кілька секунд депутат зник з екранів, однак камера увімкнулася знову. Щоб повністю вимкнути відеотрансляцію, йому знадобилося близько 40 секунд, під час яких чоловік перебував у кадрі.

Я не можу його закрити. Я дуже перепрошую. У мене сильна застуда, але я не знаю, як її (трансляцію – 24 Канал) зупинити,

– сказав Караян.

Після цих слів відеотрансляція раптово перервалася. Як повідомили місцеві ЗМІ, після кількох хвилин, присвячених реорганізації, робота сесії місцевої ради відновилася.

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Депутат подав у відставку

Такий курйозний випадок коштував чоловікові роботи. Уже через дві години після прикрого інциденту у пресрелізі Соціал-демократична партія повідомила, що Альберто-Йосиф Караян подав у відставку.

Після прикрого інциденту під час сьогоднішнього засідання, 24 лютого 2023 року, місцевої ради району 1, місцевий радник Альберто-Йосиф Караян подав заяву про відставку,

– повідомили у партії.

Також депутат місцевої ради від Соціал-демократичної партії на своїй сторінці у фейсбук просив вибачення через інцидент. "Техніка все ще грає трюки. На жаль, поспіх сказав своє! Прошу вибачення за прикрий випадок", – написав він.