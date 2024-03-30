Хотелось бы, чтобы это был последний случай, – премьер Румынии о падении дрона на их территории
Источник:Digi 24
В пятницу, 29 марта, в Румынии нашли фрагменты беспилотника. Премьер-министр страны прокомментировал ситуацию.
Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии, выразил надежду, что инцидент с падением обломков дрона на территории его страны был последним таким случаем. Об этом он заявил в пятницу, 29 марта.
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"Хотелось бы, чтобы это был последний случай"
По словам Чолаку, он провел разговор с министром обороны страны, и сейчас продолжается расследование этого инцидента.
Это не первый случай. Хотелось бы, чтобы он был последним. На данный момент у нас нет жертв и других последствий. Повторю, мы надеемся, что таких случаев будет как можно меньше и мы сможем их избегать, насколько это возможно,
– сказал Чолаку.
Кроме этого, премьер-министр Румынии ответил на вопрос, указывают ли проведенные сейчас проверки происхождения этого беспилотника и российский ли он. Однако Чолаку не смог подтвердить, был ли тот российским, и призвал дождаться результатов расследования.
Что известно о фрагментах беспилотника, что обнаружили в Румынии
- Беспилотник упал в 8 километрах от переправы через Дунай, простирающейся от муниципалитета Брэила до острова. Поле, на которое упал дрон, расположено в 23 километрах от границы с Украиной.
- По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.
- Министерство обороны совместно со специализированными структурами проводит расследование происшествия по специальным оперативным процедурам.