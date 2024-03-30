Хотелось бы, чтобы это был последний случай, – премьер Румынии о падении дрона на их территории

В пятницу, 29 марта, в Румынии нашли фрагменты беспилотника. Премьер-министр страны прокомментировал ситуацию.

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии, выразил надежду, что инцидент с падением обломков дрона на территории его страны был последним таким случаем. Об этом он заявил в пятницу, 29 марта.

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"Хотелось бы, чтобы это был последний случай"

По словам Чолаку, он провел разговор с министром обороны страны, и сейчас продолжается расследование этого инцидента.

Это не первый случай. Хотелось бы, чтобы он был последним. На данный момент у нас нет жертв и других последствий. Повторю, мы надеемся, что таких случаев будет как можно меньше и мы сможем их избегать, насколько это возможно,

– сказал Чолаку.

Кроме этого, премьер-министр Румынии ответил на вопрос, указывают ли проведенные сейчас проверки происхождения этого беспилотника и российский ли он. Однако Чолаку не смог подтвердить, был ли тот российским, и призвал дождаться результатов расследования.

Что известно о фрагментах беспилотника, что обнаружили в Румынии