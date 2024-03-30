Марчел Чолаку, прем'єр-міністр Румунії, висловив сподівання, що інцидент з падінням уламків дрона на території його країни був останнім таким випадком. Про це він заявив у п'ятницю, 29 березня.
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"Хотілося б, щоб це був останній випадок"
За словами Чолаку, він провів розмову з міністром оборони країни, і наразі продовжується розслідування цього інциденту.
Це не перший випадок. Хотілося б, щоб він був останнім. На цю мить у нас немає жертв та інших наслідків. Повторю, ми сподіваємося, що таких випадків буде якомога менше і ми зможемо їх уникати, наскільки це можливо,
– сказав Чолаку.
Крім цього, прем'єр-міністр Румунії відповів на запитання, чи вказують проведені наразі перевірки походження цього безпілотника і чи він російський. Однак Чолаку не зміг підтвердити, чи був той російським, та закликав дочекатися результатів розслідування.
Що відомо про фрагменти безпілотника, що виявили в Румунії
- Безпілотник впав за 8 кілометрів від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Поле, на яке впав дрон, розташоване за 23 кілометри від кордону з Україною.
- За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.
- Міністерство оборони спільно зі спеціалізованими структурами проводить розслідування події за спеціальними оперативними процедурами.