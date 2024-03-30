Марчел Чолаку, прем'єр-міністр Румунії, висловив сподівання, що інцидент з падінням уламків дрона на території його країни був останнім таким випадком. Про це він заявив у п'ятницю, 29 березня.

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"Хотілося б, щоб це був останній випадок"

За словами Чолаку, він провів розмову з міністром оборони країни, і наразі продовжується розслідування цього інциденту.

Це не перший випадок. Хотілося б, щоб він був останнім. На цю мить у нас немає жертв та інших наслідків. Повторю, ми сподіваємося, що таких випадків буде якомога менше і ми зможемо їх уникати, наскільки це можливо,

– сказав Чолаку.

Крім цього, прем'єр-міністр Румунії відповів на запитання, чи вказують проведені наразі перевірки походження цього безпілотника і чи він російський. Однак Чолаку не зміг підтвердити, чи був той російським, та закликав дочекатися результатів розслідування.

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