Безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Поле, на яке впав дрон, розташоване за 23 кілометри від кордону з Україною.
Читайте також У мережі писали, що кілька російських ракет залетіли до Молдови: як відреагував Кишинів
Місцеві жителі повідомляють, що нібито чули "дивні звуки" і ділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.
За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.
Що заявили в Міноборони Румунії
Міністерство оборони спільно зі спеціалізованими структурами проводить розслідування події за спеціальними оперативними процедурами.
Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові,
– йдеться в заяві міністерства.
Варто зазначити, що раніше вже фіксували щонайменше п’ять інцидентів з падінням безпілотників на румунській території.
Російські ракети нібито перетнули кордон з Молдовою: що відомо
- У ніч проти 29 березня окупанти масовано атакували Україну. Зокрема, ворог запустив ракети у напрямку Чернівецької області, яка межує з Молдовою. Окремі моніторингові канали повідомили, що під час атаки дві – три російські ракети перетнули повітряний простір із Молдовою.
- Водночас у Прикордонній поліції Молдови заперечили проліт ворожих цілей над територією країни. Патрулі на чотирьох КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили, що чули щонайменше три вибухи на території України. Ймовірно, вони долинали з району міста Новодністровськ Чернівецької області, куди окупанти вдарили ракетами.
- У Повітряних силах пообіцяли перевірити інформацію щодо прольоту російських ракет над Молдовою. Речник Ілля Євлаш зауважив, що в України немає підтверджень порушення окупантами повітряного простору нашої країни – сусідки.