В Румынии задержали группу людей, которые с оружием ехали в столицу

В Румынии задержали вооруженную группу людей. Они направлялись в столицу государства.

Румынская полиция в течение 7 – 8 декабря задержала два десятка людей, которые направлялись в Бухарест с арсеналом оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Планировали сорвать протесты

Часть задержанных отправили на допрос.

Среди них – Горациу Потра, румынский политик и бывший лидер группы наемников, действовавшей в Африке. По информации местных СМИ, в машине Потры обнаружили пистолет, ножи и другое оружие, а также наличные в пяти валютах.

Неофициально сообщали, что группа, которую якобы координировал Потра, забронировала гостиницы вблизи Университетской площади Бухареста. Они якобы планировали сорвать протесты против ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску.

Группа также подготовила список политиков и журналистов, которых якобы собиралась запугивать. Официально румынские власти этого не подтверждали.

Адвокат политика заявил, что его задержали по обвинению в хранении оружия и подстрекательстве к насилию из-за сообщения в фейсбуке. Он отрицает связь своего клиента с Джорджеску.