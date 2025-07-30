В Самару прогремели взрывы
- 30 июля в Самару, Днепропетровщина, во время воздушной тревоги раздались взрывы; двигались российские БпЛА.
- После Самару взрывы прогремели в Киеве, где также действовали дроны; работали силы ПВО.
Вечером 30 июля во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Самару, что на Днепропетровщине. В регионе фиксировали движение российских БпЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Самаре 30 июля?
В Днепропетровской области воздушная тревога продолжается с 20:10. В 20:25 опасность объявили отдельно в нескольких районах. Дроны двигались по территории региона, пока не достигли Самару. В городе в 22:41 прогремел взрыв.
Мониторинговые каналы сообщали, что на Днепропетровщине всего было 12 БпЛА, летевших через Днепровский и Самаровский районы в направлении Полтавщины. Над самым городом было не менее двух "Шахеды". По целям, вероятно, работала противовоздушная оборона.
Сейчас местные власти не давали комментариев относительно возможных последствий атаки и других ее деталей.
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К слову, после Самару взрывы прогремели в Киеве. Россияне атаковали столицу дронами. В городе и области работали силы ПВО. В небе над регионом по состоянию на 23:08 находится много вражеских БпЛА.