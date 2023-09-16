Россия продолжает соблюдать правило: не для без пожаров. В ночь на 15 сентября эстафету принял Санкт-Петербург. Там эпически горит местный торговый центр.

Огонь посетил торговый центр, расположенный в районе Купчино (на перекрестке улицы Бухарестской и проспекта Славы (хотя, какая в России вообще может быть "слава"). Пожарные пытаются бороться с огнем. Пока они, по древней российской традиции, демонстрируют только "отрицательный успех".

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Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад". Удивительно, почему они не могут оценить файер-шоу по случаю пятницы. В сети публикуют кадры с места инцидента.

В Санкт-Петербурге горит торговый центр: смотрите видео из сети

Похоже, что огонь – гораздо сильнее российских пожарных. Он продолжает пожирать торговый центр. По состоянию на 1:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают 40 спасателей. Однако огонь побеждает.

Огонь охватывает все большую площадь: смотрите видео из сети

Пострадавших, обычно для России, "нет". Сообщается, что пожар начался с ресторана, расположенного в здании.