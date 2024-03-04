На территорию нефтяного терминала в Санкт-Петербурге упал дрон

В России на территории петербургского нефтетерминала обнаружили дрон со взрывчаткой. Его якобы обезвредили даже без взрыва.

Об этом сообщают российские телеграмм каналы. Отмечают, что дрон перевозил 20 килограммов взрывчатки.

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Семиметровый беспилотник с 20 килограммами взрывчатки нашли на территории петербургского нефтетерминала,

– говорится в сообщении.

Уточняют, что дрон без крыла заметил сотрудник предприятия во время обхода – он сразу вызвал оперслужбы. Произошло это 3 марта, а соответственно атака – еще 2 марта.

"По нашим данным, это оказался БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в семь метров, в хвостовой части которого было установлено итальянский двухцилиндровый двигатель Gilardoni. Беспилотник обезвредили там, обошлось даже без взрыва", – говорится в сообщении.

Не впервые к терминалу долетают дроны

Это уже второе падение БПЛА на территорию "петербургского нефтяного терминала".

Первое было 18 января – во время первой с начала полномасштабной войны атаки дронов на Ленинградскую область.

Позже стало известно, что атака была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Причем один из дронов пролетел над имениями российских олигархов и дворцом диктатора Владимира Путина.