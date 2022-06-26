В Сарнах под завалами обнаружили еще одного погибшего

Число жертв вследствие ракетного удара по Сарнам, к сожалению, возросло. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины.

Таким образом, количество жизней, которые унес ракетный удар, возросло до 4. Об этом сообщил председатель Ровненской ОВА Виталий Коваль.

Обратите внимание Ракетный удар по Сарнам: в ОВА показали видео и масштабы разрушений

Поисково-спасательные работы завершены

Виталий Коваль сообщил, что спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Сарнам. Жертвами атаки стали 4 мужчины. Самому младшему погибшему было 30 лет, самому старшему – 51.

Кроме этого, два человека сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи,

– сообщил Коваль.

Ракетный удар по Сарнам: главное

Вечером 25 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сарнам в Ровненской области. Российские ракеты попали в станцию ​​техобслуживания и автосервис.

Захватчики двумя ракетами попали в работавшие в это время СТО и автосервис. В здании СТО российские ракеты полностью разрушили стену. В результате упала часть здания. Здание автомастерской также рухнуло – упали многие железные конструкции и перекрытия. Вражеские обстрелы также повредили грузовики.

Массовый ракетный удар по Украине

В тот же день россияне нанесли массовый ракетный удар по территории Украины. Больше всего ракет прилетело на Житомирщину – россияне запустили 30 ракет, 10 из которых сбили. Другие ракеты, к сожалению, попали в основном по военным объектам вблизи Житомира. Атака унесла жизнь одного военного, еще один получил ранения.

Около 20 ракет россияне запустили по поселку Десна в Черниговской области. В результате попаданий есть значительные разрушения инфраструктуры. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В то же время 6 российских ракет прилетели во Львовскую область. К счастью, 2 ракеты удалось сбить силам ПВО, однако 4 попали по военному объекту на территории Яворовского полигона. Из-за этого 4 человека получили ранения.

Тогда же пять ракет прилетели в Николаев. Днем по городу и пригороду россияне выпустили еще 9 ракет. Данные по поводу разрушений и пострадавших уточняют.

Интересно – почему россияне прибегли к массовым ракетным ударам: смотрите видео